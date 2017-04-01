По словам пресс-секретаря президента, каждый год российские госслужащие "подают декларации о доходах и расходах в наши специальные органы, которые дважды проверяют" их. В этой связи "наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, (…) которые отвечают за борьбу с коррупцией", отметил Песков.

"Вот почему, скажем так, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе и заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты, конечно же, просто не могут знать ту информацию, которая есть в распоряжении специальных служб", — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что борьба с коррупцией — это большая проблема, стоящая в России на повестке дня. Песков указал, что общество не терпит взяточничества, с чем и связаны прошедшие 26 марта акции протеста в различных городах страны.

"В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они [организаторы] не захотели уведомить мэрию в соответствии с законом. (…) Конечно, это привело к ряду арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны", — подчеркнул Песков.

26 марта оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и его сторонники провели шествие в центре Москвы вопреки запрету властей. Организаторы акции требовали разбирательства по следам расследования ФБК, в котором шла речь о якобы связанных с главой российского правительства Дмитрием Медведевым благотворительных фондах и их многомиллиардных активах. В Кремле эти материалы назвали "примером творчества осужденного гражданина".

Одновременно с шествием по Москве 26 марта протестные акции прошли в нескольких российских городах, в ряде из них, в частности, в Перми и Барнауле, законно.