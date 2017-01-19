



"Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы", — отметил Песков.





По его словам, Москва "никогда никого не запугивала" и не занималась интервенцией в чужие государства. "Россия не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, наоборот, активно участвует в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы сохранить страны, уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий", — пояснил официальный представитель Кремля.





Накануне, 18 января, Байден назвал Россию главной угрозой мировому либеральному порядку. По его мнению, Москва использует все возможности для того, чтобы "развалить европейский проект, испытать на прочность страны Запада и хочет вернуться к политике разделения сфер влияния".