26 марта в ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны более 800 человек. Акция в центре Москвы не была согласована с властями города.

Спустя сутки после акции протеста и задержаний власти России выступили с первыми официальными комментарриями по данному поводу. По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле "трезво" относятся к несанкционированном митингам. "В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни преуменьшать, ни преувеличивать эти масштабы", — заявил Песков.

Он отметил, что в ряде городов люди были сознательно спровоцированы на незаконные действия. "В некоторых городах митинги были согласованы. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти, скажем так, предложения и так далее, которые озвучивались, критика, которая озвучивалась, она будет приниматься во внимание", — добавил он.

По словам Пескова, с представителями гражданского общества ведется достаточно активный диалог: "Президент самым активным образом общается с людьми самых разных профессий, которые заняты в самых разных областях".

Представитель Кремля также заявил, что "существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды". Песков отметил, что на протестных акциях правоохранительные органы действовали профессионально, сообщает gazeta.ru.

"То, что мы видели вчера особенно в Москве, — это провокация и ложь, потому что те, кто накануне весьма изощренно объяснял, что акция законная и она никоим образом не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь", — заявил Песков.

Песков сообщил, что Кремль не может согласиться с заявлениями Государственного департамента США и ЕС по поводу участников несанкционированных акций. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что обязательства России в Совете Европы не означают необходимости нарушать собственное законодательство для страны.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не формируют редакционную политику телеканалов, "телеканалы показывают то, что они считают важным и значимым". Он подчеркнул, что бы ни показывали телеканалы, никто не ограничивает возможности людей получать любую информацию за счет широкого спектра альтернативных каналов.

Песков заявил, что информация газеты "Ведомости" о том, что администрация Кремля практически прекратила контакты с парламентом, не соответствует действительности: "Администрация президента была и остается абсолютно открытой для всех контактов". А вопросами партийной и фракционной проблематики занимается управление внутренней политики Кремля, пояснил он.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат премьер-министру Дмитрию Медведеву. В видеосюжете Навального по мотивам расследования были использованы фотографии Медведева из инстаграма.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала публикацию "пропагандистскими выпадами". А Песков отказался комментировать возможный ответ Медведева Навальному.