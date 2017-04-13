Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает корреспондент "Газеты.Ru".

По словам Пескова, общение прошло достаточно конструктивно.

"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному положению, в котором мы сейчас находимся", — заявил пресс-секретарь.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле надеются на то, что анализ ситуации Путиным будет доведен до президента США Дональда Трампа и ему дадут понять, почему за предыдущие несколько лет отношения между нашими странами были заведены в тупик.

Помимо этого пресс-секретарь рассказал, что что на встрече весьма обстоятельно обсуждалась Сирия и Путин передал российское видение перспектив развития этой ситуации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о дне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

