"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, до 10:00 сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М — 60 автобусов, от "Петроградской" до "Московской".

Усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь день.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв.

Погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После взрыва на несколько часов петербургский метрополитен прекратил работу, потом движение частично возобновилось.