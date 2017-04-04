"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, до 10:00 сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М — 60 автобусов, от "Петроградской" до "Московской".
Усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь день.
В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв.
Погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.
После взрыва на несколько часов петербургский метрополитен прекратил работу, потом движение частично возобновилось.