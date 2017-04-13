На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.

По его данным, один человек получил ранения: ему оторвало руку. Инцидент произошел на улице Одоевского возле библиотеки имени Чернышевского. "Фонтанка" уточняет, пострадал подросток 14-15 лет. Взрывное устройство сработало после того, как юноша поднял некий предмет (что именно, не ясно). По информации издания, у молодого человека травматическая ампутация кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

Позднее в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" подтвердили факт детонации "неустановленного предмета" в руках у подростка. На месте происшествия работают полицейские.

По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по городу.

На место происшествия выехали следователи и приступили к проведению комплекса первичных мероприятий. "Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, уже назначены медицинские и криминалистические экспертизы, по результатам которых можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" к "Технологическому институту", произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.