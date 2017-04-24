Российская оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова осталась без наследства примерно в 1 млрд рублей (около 16,4 млн евро) после смерти своего мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова (был убит в центре Киева 23 марта).

Как сообщает Life.ru, все имущество и активы Вороненкова досталось его бывшей семье — экс-супруге Юлии Вороненковой и их детям — 16-летней Ксении и 19-летнему Николаю.

Утверждается, что незадолго до гибели Вороненков переписал почти все свое имущество на первую жену и детей от первого брака, якобы опасаясь конфискации недвижимого имущества.

По имеющимся данным, единственным жильем, на часть которого может теперь претендовать Максакова, является четырехкомнатная квартира в Москве. Это 160 квадратных метров жилья на девятом этаже новостройки. Но и в этом случае экс-депутат является лишь совладельцем. Квартира оформлена сразу на трех собственников: на него, дочку Ксению и на сына Николая. Таким образом, Мария Максакова может претендовать на треть от квартиры.

Издание также утверждает, что у беременной оперной певицы остались лишь дома и квартиры, приобретенные до замужества с Вороненковым. Единственный подарок, который экс-депутат успел сделать жене до отъезда на Украину, это апартаменты в башне "Москва-Сити".

По данным Лайфа, Юлии Вороненковой отошел главный семейный особняк в поселке Жаворонки на Рублевке — два дома на четырех земельных участках. Эта собственность Юлии Вороненковой оценивается в 600 миллионов рублей. Также она осталась единоличным обладателем четырехкомнатной квартиры площадью 226 квадратов в ЖК "Кунцево" на западе Москвы. Она оценивается в более чем 80 миллионов рублей.

Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля "Премьер-палас" в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего, который позже скончался в больнице. Киллером оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Днепропетровска, с 2011 года находившийся в розыске.

Вороненков похоронен в Киеве. Его вдова Мария Максакова проживает в Киеве.