"Недавно — что, возможно, всего тревожнее для Кремля — Акунин начал писать масштабную восьмитомную "Историю Российского государства". В позапрошлом году он опубликовал третью часть. В то время как Акунин все острее критикует российского лидера, а деятели российской оппозиции продолжают гибнуть, как мухи, есть искренние опасения, что до четвертого тома он не дотянет (четвертая часть проекта вышла в 2016 году)", — пишет издание.

Акунин также написал пьесу "Гамлет. Версия". На этой неделе состоится премьера постановки пьесы в Нью-Йорке. Продюсеры полагают, что в пьесе явлен "радикально-пророческий взгляд на актуальный политический вопрос: как уничтожить старое, чтобы освободить место для нового".

"Нынче автор пьесы нечетко и уклончиво говорит о конкретике, в том числе, по очевидным причинам, о своем местонахождении. Таково было интригующее условие, достойное романов Акунина (жизнь подражает искусству и тому подобное), под которым Daily Beast недавно удалось проинтервьюировать писателя, который стал историком и драматургом", — пишет издание The Daily Beast.

Акунин сказал в интервью, что работа над пьесами для него — что-то вроде отпуска. "Писать пьесы — нечто великолепнейшим образом безответственное, — говорит он. — Диалоги — самое легкое, что есть в литературном тексте. Так вам скажет любой прозаик. А если что-то не совсем дотягивает до планки, есть куча других людей, которые каким-то образом это исправят: режиссер, актеры. Хорошо также, что зритель в театре — твой пленник". "Они купили билеты, не поленились прийти в театр, так что спектакль должен быть по-настоящему ужасным, чтобы зрители разбежались. Книгу они просто захлопывают, неблагодарные мерзавцы", — пояснил Акунин.

"На очевидный вопрос — если бы Путин был шекспировским персонажем, то кем и почему? — Акунин ответил быстро, не задумываясь: "Яго. Двух мнений тут быть не может. Этот человек очень хорошо справляется с краткосрочным планированием, но у него есть проблемы с вычислением дальнейших сложностей", — говорится в статье The Daily Beast.

Что следует понять американской аудитории о России и россиянах, когда она обращается к произведениям Акунина? "Только то, что Россия — интересная страна, которая весьма непохожа на стереотипные клише", — ответил писатель.

Справедливо ли считать Акунина диссидентом? "Вероятно, да. Но я не такой пылкий, как настоящие политические диссиденты. Я не геройский боец с режимом. Я делаю только одно — просто говорю то, что думаю", — ответил он.