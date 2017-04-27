Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", облив водой ведущую программы "Особое мнение" Ольгу Бычкову и швырнув в нее кружку. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте @Russia_calls.

Михаил Веллер о российском консьюмеризме, Хемингуэе и часах Обамы

Веллер рассказывает о ходе президентской гонки во Франции и просит не перебивать его.

После того как Бычкова заявила, что будет "время от времени задавать вопросы", писатель отбросил в сторону микрофон, выплеснул на ведущую воду, затем бросил в нее кружку и покинул студию, сообщает Lenta.ru. Ни кружка, ни вода в Ольгу Бычкову не попали.

Писатель не впервые демонстрирует несдержанное поведение в эфире. В марте Веллер бросил стакан в ведущего программы "Право голоса" Романа Бабаяна во время дискуссии о положении русских, проживающих в странах Балтии.

"Бабаян отделался мокрым костюмом, стакан разбился, ударившись об пол, а Веллер покинул студию, ругаясь и проклиная передачу и всех нас", — рассказал свидетель конфликта правозащитник Дмитрий Линтер.