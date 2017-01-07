Четверо из задержанных — полицейские, которые служили вместе с убийцей посла, еще один задержанный — "активист террористического течения Фетуллаха Гюллена", утверждают в прокуратуре.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Нападавшего застрелили сотрудники правоохранительных органов, им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее служил в турецкой полиции.

Сообщалось, что ответственность за убийство дипломата взяла на себя сирийская "Армия освобождения", которая якобы организовала преступление как "месть за Алеппо". Позднее "Армия освобождения" назвала поддельным это заявление.

Проповедника Фетуллаха Гюллена власти Турции считают организатором попытки государственного переворота, осуществленной летом 2016 года. Сам Гюллен, который живет в США, отрицает причастность к мятежу.