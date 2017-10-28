DW разбиралась, к чему приведет провозглашение независимости Каталонии и ее немедленная отмена правительством Испании, а также, что значит новое заявление Пучдемона.

Страсти вокруг независимости Каталонии, провозглашенной 27 октября и аннулированной правительством Испании уже спустя три часа, не приведут к гражданской конфронтации. В этом уверены опрошенные DW эксперты, анализируя ход последних событий. Они отметили, что основной заботой обеих сторон конфликта — и лишенной полномочий администрации в Барселоне, и правительства в Мадриде — стало обеспечение спокойствия в регионе.

Каталонская администрация подчинилась Мадриду

Правительство Каталонии — Исполнительный совет — решило подчиниться Мадриду, который 28 октября ввел в регионе прямое правление из центра. Совет, фактически уже лишенный полномочий, распорядился, чтобы все должностные лица каталонской автономии безоговорочно передали дела эмиссарам Мадрида, которые будут руководить регионом до парламентских выборов 21 декабря. Отстраненным чиновникам (их 141 человек) во избежание актов насилия не рекомендовано организовывать каких-либо протестных акций или участвовать в них.

"Это, пожалуй, единственное мудрое решение, которое приняли каталонские власти за последние месяцы", — считает профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Монтес. По его словам, эта мера позволит "выпустить пар из каталонского котла" и обеспечить нормализацию обстановки. Правда, в регионе есть немало радикалов, которые уже давно обещали в случае отмены независимости вывести на улицы "миллионы сторонников", устроить гражданское неповиновение, всеобщие забастовки, столкновения с полицией и так далее. "Но без финансовой поддержки местной администрации они вряд ли на все это способны", — считает Гарсия Монтес.

Во имя мира и собственной свободы

Объясняя решение каталонских властей, политолог указал на их "искреннее желание мира". Впрочем, по его мнению, речь идет и о давней тактике местных сторонников независимости — довести ситуацию до предела в попытке добиться своего, а потом, увидев, что ничего не получается, отказаться от своих планов. В последний раз так произошло в ноябре 2014 года, когда местная администрация тоже попыталась провести референдум о независимости, но потом сама же назвала его не имеющим юридической силы.

Есть и еще один немаловажный фактор — личный, подчеркивает эксперт. Дело в том, что за объявленную независимость все члены Исполнительного совета могут подпасть под статью уголовного кодекса о мятеже. Это чревато длительными сроками, особенно если к мятежу добавится неповиновение правительству — "узурпация должностных функций" и организация беспорядков. Если же неподчинения и беспорядков не будет, у адвокатов появится шанс свести все к какому-нибудь административному наказанию вроде штрафа. Мол, извините: объявили независимость под нажимом масс, а потом осознали и подчинились.

Что значит первое после отставки заявление Пучдемона?

Политолог также прокомментировал телеобращение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, переданное 28 октября, в котором он, по оценке некоторых наблюдателей, по сути призывает каталонцев к сопротивлению решениям Мадрида и выражает несогласие со своей отставкой.

Действительно, отметил Гарсия Монтес, "элемент критики в адрес правительства в выступлении, естественно, присутствовал". И это был "своеобразный жест в сторону радикальных сторонников независимости".

Впрочем, главное в этом выступление было все же другое. Оно продолжалось всего две минуты, но Пучдемон "успел трижды повторить, что любые протесты должны быть сугубо мирными, без насилия". Он ничего не сказал о своих политических планах и призвал сторонников суверенитета "уважать тех каталонцев, которые не разделяют их убеждений". А закончил свое выступление бывший лидер, который позиционирует себя как миротворца, призывом поддерживать "братские отношения со всеми народами Испании".

Чего ждать дальше?

Между тем, политолог Фернан Гарсия Монтес не исключает, что позиция каталонских политиков может заключать и некий расчет: пока уйти в тень, а после декабрьских выборов, в случае победы на них сторонников независимости, вновь заявить о себе.

Однако другой опрошенный DW эксперт — барселонский социолог Жорди Риполл — сомневается в успехе подобного плана. По его данным, основанным на итогах последних соцопросов, позиции сторонников независимости пошатнулись. Сейчас их поддерживают уже не 40 процентов, как месяц назад, а менее трети избирателей.

По мнению Риполлла, это связано, во-первых, с опасением за экономическое положение: из региона бегут предприятия, а Евросоюз обещает не признавать независимость Каталонии, что на практике означает изоляцию от международных рынков. Во-вторых, последние события "разбудили" вечно дремлющее молчаливое большинство каталонцев — противников независимости. И это большинство, в отличие от предыдущих выборов, намерено теперь голосовать, резюмировал Жорди Риполл.