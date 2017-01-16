По данным Министерства транспорта страны, самолет упал в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы на жилые дома села Дача-Суу Соклукского района (Чуйская область, север Киргизии). Как передает "24.kg", в результате катастрофы погибли 32 человека, включая четырех пилотов. ТАСС в Министерстве здравоохранения республики сообщили, что еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей.
Министр транспорта и дорог Жамшит Калилов сообщил ИА "24.kg" предварительную причину авиакатастрофы. По его словам, разбившийся Boeing не вписался в посадочную полосу аэропорта Манас. Ранее сообщалось, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий.
Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Министерстве транспорта и дорог Киргизии, экипаж самолета был в составе пяти человек, самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Источник "Интерфакса" в аэропорту "Манас" заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.
"Интерфакс" со ссылкой на МЧС республики сообщает, что разрушены около 15 частных домов, возник пожар. По словам представителя пресс-службы ведомства, возгорание было оперативно локализовано.
В свою очередь Министерство здравоохранения страны сообщило, что среди обнаруженных погибших жителей поселка — девять взрослых и шестеро детей. Также обнаружено тело одного члена экипажа. Шестерым пострадавшим оказывается помощь на месте, сообщили в министерстве. С травмами госпитализированы пять человек, в том числе трое детей.
Тело пилота, погибшего при крушении воздушного судна недалеко от аэропорта Манас, доставлено в республиканский морг, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии. По словам собеседника агентства, в организации здравоохранения Бишкек доставлены пять пострадавших при крушении самолета, из которых трое детей и подростков в возрасте 7, 13 и 15 лет. "Практически у всех в диагнозе обозначены политравмы: ожоги, травмы головы, позвоночника", — добавил источник.
Авиакатастрофа произошла в 7:31 по местному времени (в 4:31 по Москве). По данным агентства 24.kg, разбившийся Boeing следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту Манас.
На месте происшествия находятся первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и министр транспорта Жамшитбек Калиловглавы, бригады "скорой помощи" и пожарные.
Агентство 24.kg публикует видео, снятое рядом с местом авиакатастрофы.