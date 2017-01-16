Согласно источникам телеканала, генерал был застрелен в момент, когда покидал источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды в регионе.
РИА "Новости" передает, что координатора переговоров застрелили из снайперской винтовки, когда он выходил вместе с ремонтной бригадой из источника.
Как отмечает агентство, Габдан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.
Именно на районе долины Барада войска президента Сирии Башара Асада сконцентрировали силы после возвращения под свой контроль города Алеппо.
Оппозиционная Сирийская свободная армия (ССА) в начале января объявила, что замораживает все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, поскольку правительственная армия Сирии и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня в Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа.