Под Дамаском убит сирийский генерал Ахмед аль-Габдан, координирующий процесс локального примирения в долине Вади-Барада, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Согласно источникам телеканала, генерал был застрелен в момент, когда покидал источник Айн-эль-Фиджи, где находится крупнейший резервуар питьевой воды в регионе.

РИА "Новости" передает, что координатора переговоров застрелили из снайперской винтовки, когда он выходил вместе с ремонтной бригадой из источника.

Как отмечает агентство, Габдан был представлен руководством Сирии как доверенное ответственное лицо на переговорах с вооруженными группировками в долине Барада с целью прекращения боевых действий.

Именно на районе долины Барада войска президента Сирии Башара Асада сконцентрировали силы после возвращения под свой контроль города Алеппо.

Оппозиционная Сирийская свободная армия (ССА) в начале января объявила, что замораживает все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, поскольку правительственная армия Сирии и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушили режим прекращения огня в Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа.