В пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль врезался в толпу французских военнослужащих. Ранены шесть человек, двое имеют тяжелые травмы, сообщает Reuters.

По информации телеканала BMTV, в 8.15 утра (по французскому времени) военные шли из казармы, в которой расквартированы, когда на них наехал автомобиль.

Французская полиция уточняет, что водителю автомобиля удалось скрыться с места происшествия, ведутся его поиски. BMTV также информирует, что это темнокожий мужчина. Известна также марка автомобиля — BMW.

По словам главы районной управы, это "вне всяких сомнений было сознательное нападение", а не несчастный случай, передает Русская служба Би-би-си.