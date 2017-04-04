Как отмечает агентство, местные власти рассчитывают на то, что Сюнъань станет в один ряд с такими проектами, как Шэньчжэньская свободная экономическая зона и новый район Пудун в Шанхае, которые представляют собой полигоны для социально-экономических реформ и демонстрации открытости Китая. Сюнъань призван избавить Пекин от перенаселенности, дорожных заторов и, как следствие, облегчить проблему с катастрофической загрязненностью воздуха.

Новый район расположится в центре региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй и будет включать в себя три уезда: Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь. Как уточняет Shanghai Daily, здесь находится озеро Байяндянь и одна из самых крупных заболоченных территорий в Северном Китае.

На стартовом этапе площадь нового района составит около 100 кв. км, затем увеличится до 200 кв. км, а в перспективе может охватить до 2000 кв. км. Западная пресса обращает внимание на то, что Сюнъань, который, по сути, станет новым мегаполисом, будет почти втрое больше Нью-Йорка (789 кв. км). А вот расширенной Москве (2511 кв. км) новый пригород Китая будет уступать.

Как отмечает BBC, сразу после того, как власти объявили, что проект новой экономической зоны утвержден, в район хлынули скупщики недвижимости и земли в надежде успеть приобрести за бесценок владения, которые потом можно будет супервыгодно перепродать. Чиновники, опасаясь очередного ценового пузыря, оперативно заблокировали все сделки в регионе и ввели ограничения на регистрацию резидентных разрешений. Это смутило инвесторов — они переключились на покупки в соседних с Сюнъанем округах, где продавцы уже предусмотрительно взвинтили цены.

Газета The Guardian обращает внимание на то, что в последние годы Китай в рамках программы урбанизации создал десятки "новых областей", многие из которых превратились в "города-призраки", так как у рядовых китайцев нет денег на новые квартиры. В то же время эксперты полагают, что это лишь временно пустующие города, которые обязательно дождутся своих жителей.