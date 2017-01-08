"Сегодняшние обвинения демонстрируют тяжесть ситуации и отражают готовность представителей закона защищать общество и наказывать тех, кто покушается на наших жителей и гостей", — заявил прокурор Вилфредо Феррер.

26-летний Сантьяго прилетел из Анкориджа (Аляска) в аэропорт Форт-Лодердейл. Он провез пистолет в багаже — что в США разрешено авиационными правилами безопасности. После получения багажа у стойки он пошел в туалет, где зарядил свой пистолет. А затем начал стрелять в случайных пассажиров, выпустив около двух обойм.

Когда у него закончились боеприпасы, он отбросил пистолет и лег на пол лицом вниз, положив руки за голову. Его задержали без единого выстрела.

Мотивы Сантьяго неизвестны. Инцидент не был спровоцирован каким-либо конфликтом. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель ФБР США Джордж Пиро. Он заявил, что Сантьяго, застреливший пятерых, сотрудничает со следствием и что его допрос занял несколько часов.

Осенью прошлого года Сантьяго приходил в полевой офис ФБР в Анкоридже и заявлял, что правительство взяло под контроль его сознание. Он также сообщал, что его пытаются принудить смотреть пропагандистские видео "Исламского государства". Сантьяго заявлял, что не хочет никому навредить. После этого местные силовые ведомства провели в его отношении проверку, в том числе, переговорив с членами семьи военнослужащего. Его сочли неопасным.