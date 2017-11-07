49-летний Карл Сарджент был уволен с должности секретаря по делам общин и детей в правительстве Уэльса и лишен членства в Лейбористской партии в прошлую пятницу. Тогда он заявил, что в отношении него начато внутрипартийное расследование, однако деталей обвинения ему не раскрыли.

Как говорится в заявлении на сайте полиции Северного Уэльса, власти не склонны считать смерть Сарджента подозрительной.

В заявлении членов семьи политика говорится, что они чувствуют опустошение, утратив "человека, который был для них связующей силой". Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал смерть Сарджента шокирующей.

Сарджент был женат и имел двух детей. Он был популярным уэльским политиком, последние десять лет занимавшим ряд важных должностей. В знак траура Национальная ассамблея Уэльса остановила свою работу во вторник.

Первый министр правительства Уэльса Каруин Джонс заявил в понедельник, что ему стало известно о нескольких случаях недостойного поведения чиновника в отношении женщин, и у него не оставалось иного выхода, кроме как направить дело на партийное расследование.

Женщины, выдвинувшие обвинения, общались с представителями власти на условиях конфиденциальности.

Первый министр заявил: "Карл был не только моим коллегой, но и другом, я шокирован и опечален его смертью. Он вносил большой вклад в общественную жизнь Уэльса и неустанно боролся за интересы тех, кого представлял, как министр, и как член общественного собрания. Это огромная потеря, как для нашей партии, так и для валийского парламента".