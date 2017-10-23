Инцидент случился вечером 22 октября на северо-востоке Швейцарии. По информации швейцарских полицейских, 17-летний местный житель (имеет гражданство Латвии) сначала атаковал местных жителей, которые гуляли в сквере и скрылся на украденной машине и попал на ней в аварию, сообщает Newsru.com.

Затем юноша покинул машину и пешком двинулся в сторону заправки, по пути напав еще на нескольких людей. Прибывшая на место полиция произвела задержание преступника, ранив его.

Точное число и состояние пострадавших не уточняется. Известно, что сам подросток был ранен при задержании. Мотивы юноши пока неизвестны. В полиции утверждают, что преступник действовал один, а инцидент не имеет отношения к терроризму.

Как заявил на пресс-конференции Зиги Рюегг, глава полиции Санкт-Галлена, неизвестный юноша с топором сначала пристал в центре Флумса к двум супругам, которые прогуливались с детской коляской. Ребенок выпал из коляски, а в происходящее вмешались прохожие. После чего неизвестный угнал автомобиль и скрылся с места происшествия, но попал в ДТП, бросил поврежденную машину и направился к заправке. После нападения еще на двух человек полиция обезвредила юношу. С начала инцидента до момента задержания прошел примерно час.

По словам адвоката, подросток из Латвии обучается в ремесленном училище. Приехал из Риги несколько лет назад. Ранее не привлекался к уголовной ответственности, но примерно четыре месяца назад в швейцарскую полицию стали поступать сообщения о подозрительном поведении молодого человека. В полиции подтвердили, что преступник действовал один.

Что касается жертв инцидента в сквере, то 72-летний мужчина и 59-летняя женщина получили легкие травмы и уже покинули больницу. Более серьезные ранения имеют 30-летняя женщина и 35-летний мужчина. Под наблюдением врачей остается и восьмимесячный ребенок.

А на Агрола-Танкештелле от руки юноши легко пострадали 44-летняя и 21-летняя женщины. Также в больницу на обследование доставлена 27-летняя женщина.

В связи с инцидентом Полиция Безопасности Латвии связалась со швейцарскими коллегами для выяснения подробных причин произошедшего и установления личности подозреваемого.