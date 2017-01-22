27 января в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Мэй станет первым иностранным лидером, с которым Трамп проведет встречу после вступления в должность президента страны.

Как ожидается, главной темой будет торговое соглашение между двумя странами. В повестку дня переговоров, вероятно, будут включены договор о свободной торговле после вступления в силу "брексита", а также ситуация в НАТО, Евросоюзе и России.

Источники также сообщали, что Мэй намерена получить от нового президента США гарантии относительно подхода к России, отношения к Владимиру Путину и НАТО. Ранее Мэй заявила Трампу, что Британия не против открытия США диалога с Россией, но "на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения" с ней.

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Иан Уотсон, на фоне переговоров по "брекситу" тот факт, что Мэй так скоро встречается с новым президентом США будет иметь большое политическое значение.

На то, чтобы Мэй попала в число первых лидеров, с которыми встретится Трамп, были затрачены большие усилия, подчеркивает Уотсон. 10 января Даунинг-стрит сообщил о том, что Трамп провел телефонный разговор с Мэй и пригласил премьер-министра Британии приехать к нему в Соединенные Штаты "как можно скорее". Как отмечалось в сообщении, в ходе разговора Мэй и Трамп выразили единое мнение о намерении сохранить особые отношения Британии и США.

А на 31 января запланирована встреча Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. В ходе состоявшейся накануне телефонной беседы двух президентов они договорились обсудить вопросы торговли, миграции и безопасности.

В предвыборной кампании Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе стену, чтобы пресечь поток незаконной миграции в США, напоминает Newsru.com.