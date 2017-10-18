Пользователь Twitter-имиджборда "Двач" опубликовал фотографию депутата Государственной Думы от партии "Единая Россия" Натальи Поклонской в часах Rolex Oyster Perpetual на запястье.

Как сообщили "Ленте.ру" в официальном бутике компании Rolex в Москве, такая модель в 39-миллиметровом корпусе и на браслете из нержавеющей стали, с циферблатом оттенка Red Grape ("Красный виноград") и с часовыми метками из белого золота стоит в России около 330 тысяч рублей. Часы оснащены механизмом калибра 3132 с автоматическим подзаводом, запас хода — около 48 часов.

Скромные ролексы Поклонской за 300к, еще учится быть депутатом pic.twitter.com/sWS6oKcqkG— Двач (@ru2ch) October 18, 2017

Поклонская — председатель комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы.

Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. Часы марки пользуются популярностью у политиков и знаменитостей. Так, в начале октября 2017 года бывший президент США Барак Обама был замечен в часах Rolex стоимостью около 15,2 тысячи долларов.