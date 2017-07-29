По информации издания, которое ссылается на слова пострадавшего, в торговом зале супермаркета Freshmart к двум мужчинам — Фирузу Гахраманову и Новрузу Садиеву — подошла администратор и заявила, что они украли дорогую бритву. Женщина потребовала возместить ущерб в размере 750 манатов (441 доллар США), отметив, что иначе клиентами "займется охрана".

По словам Гахраманова, его знакомый сказал, что пойдет домой за деньгами. Через несколько часов он позвонил и сообщил, что не смог собрать требуемую сумму. Тогда администратор и охранники силой поместили его в холодильник и держали там, пока он не потерял сознание. Гахраманов добавил, что его отпустили из магазина только поздно ночью.