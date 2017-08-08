Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, и преступления против польского народа. Об этом сообщает Радио Польша.

Мачеревич подчеркнул, что польское государство де-факто никогда не отказывалось от претензий в адрес Германии, начавшей 1 сентября 1939 года военную агрессию против Польши, а затем в течение почти 5 лет оккупировавшей польские территории, передает Lenta.ru.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", — заявил министр, добавив, что этот отказ никогда не был оформлен юридически.

Депутат польского Сейма из оппозиционного движения "Kukiz' 15" Марек Якубяк подсчитал, что Германия должна выплатить Польше за военную репарацию 1,5 триллиона злотых (порядка 350 млрд евро), сообщает агентство LETA.

"Мы бедное государство не потому, что мы идиоты. Немцы выжгли нашу родину. Мы потеряли 50 лет. Я не хочу войны с немцами, я не хочу плохих отношений с немцами. Германии надо заплатить Польше за причиненное разорение, и тогда мы поговорим нормально, как партнеры", — сказал вие-председатель движения "Kukiz' 15" в интервью Радио Польши.

А депутат от правящей партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Бюро юридических анализов польского сейма в ближайшие дни опубликует доклад международно-правовых обоснований возможных официальных претензий Польши в отношении Германии.