Бомбу в центре столицы Норвегии Осло оставил 17-летний гражданин России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу полиции страны Бенедикте Бьернланд. Правоохранители произвели подрыв взрывного устройства с помощью робота.

"Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт", — заявила Бьернланд. Обвинения ему предъявлены в связи с незаконным обращением со взрывчаткой.

NRK сообщает некоторые детали о задержанном. По данным телекомпании, он приехал в Норвегию в 2010 году вместе с семьей в поисках убежища. Также известно, что полиция провела серию допросов с целью выяснить его мотивы, но об их результатах не сообщается.

При этом издание VG утверждает, что во время допросов задержанный выражал симпатию "Исламскому государству".

Как передает RNS, адвокат задержанного Аасе Карине Сигмонд позже опровергла эту информацию. "Он дистанцируется от ИГ и ее преступных деяний", — заявил она. Адвокат назвала поступок россиянина "мальчишескими шалостями".

Оставленную им в районе Гренланн у выхода из станции метро Groenland бомбу саперы охарактеризовали как примитивную и маломощную. Она была спрятана в коробку размером 30 на 30 см.

Норвегия ужесточила меры безопасности после теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Полицейские страны "до дальнейшего уведомления" будут патрулировать улицы с автоматами.

Уровень террористической угрозы в Норвегии повышен после того, как в центре Осло в ночь на воскресенье была обнаружена самодельная бомба, сообщила также Бьетнланд.

"Существует вероятность террористических атак в Норвегии в этом году. Вероятно, теракты, произошедшие в последние годы в Германии, Франции, Великобритании, России и Швеции, могут повториться и в Норвегии из-за людей, симпатизирующих исламистам-радикалам", — указала она.

По сообщению АР, в состоянии повышенной готовности службы безопасности страны будут находиться в течение двух месяцев. В этот период возможность террористической атаки оценивается как "вероятная".

Российские дипломаты проверяют информацию о задержании гражданина РФ по подозрению в подготовке взрыва в Осло, сообщили в посольстве России в Норвегии "Интерфаксу".

"Наши дипломаты проясняют эту ситуацию. Официального уведомления о задержании с норвежской стороны не поступало", — сообщил представитель дипмиссии.