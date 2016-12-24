Полиция Эссена в субботу, 24 декабря, отпустила двух человек, задержанных ранее по подозрению в подготовке нападения на торговый центр CentrO в Оберхаузене.

"Несмотря на интенсивное дознание и следственные мероприятия со стороны эссенской полиции, ранее озвученные подозрения не смогли найти своего подтверждения", — говорится в сообщении полиции. По оценке правоохранителей, хотя подозреваемые связаны салафитскими кругами, от них в данный момент "не исходит конкретная опасность".

Двух братьев, выходцев из Косово, в возрасте 28 лет и 31 года, спецподразделения полиции задержали в немецком Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в ночь на пятницу, 23 декабря. Вечером накануне, 22 декабря, дополнительные наряды полиции из соседнего Эссена после получения оперативной информации были переброшены к оберхаузенскому торговому центру CentrO и прилегающему к нему рождественскому рынку. Полицейские в форме и гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и близлежащие улицы.