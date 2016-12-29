Стражи порядка обыскали здания в городе Априлия, к юго-востоку от Рима. По данным полиции, в этих домах в 2015 году жил террорист и там еще могут находиться люди, которые его знали.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Тогда управляемый Анисом Амри тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Амри впоследствии был убит в Милане правоохранительными органами Италии.