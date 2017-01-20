В Вашингтоне протестующие против избрания Дональда Трампа президентом США в день его инаугурации устроили беспорядки.

В частности, под их горячую руку попали витрины Bank of America, ресторана быстрого питания McDonald's и кофейни Starbucks, а также стекла припаркованных в центре автомобилей, передает агентство Reuters. По разным данным, за участия в массовых беспорядках были задержаны до 100 человек.

По информации СМИ, уже после окончания церемонии инаугурации на улицах Вашингтона до сих пор оставались недовольные будущим президентом. При этом журналисты подчеркивают, что данных о пострадавших в ходе массовых протестов не поступало.

По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие, в частности, разбили витрину Bank of America. В пятницу утром около 100 человек провели в центре Вашингтона акцию протеста против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. После вмешательства полиции толпа протестующих разошлась.

Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017





Позднее в американских СМИ появились сообщения о новых столкновениях протестующих со стражами правопорядка. По данным CNN, полицейским пришлось задержать почти 100 человек. При этом, по предварительной информации, в ходе беспорядков незначительные повреждения получили двое полицейских.

Кроме того, противники Трампа в Вашингтоне в день инаугурации раздавали папиросы с марихуаной. Эту своеобразную акцию протеста устроила организация "Ди-Си каннабис коалишн", выступающая за легализацию марихуаны не только в столичном федеральном округе, но и по всей стране.

Согласно законам округа Колумбия, где расположен Вашингтон, жителям разрешается хранить не более двух унций марихуаны (около 56,6 грамма), выращивать ее и раздавать, но не продавать.

LIVE: Protesters chant 'not my president' after Trump's inauguration. More from Washington, D.C. https://t.co/mFJqBQIMBf pic.twitter.com/6jSkz7Kl7U

— Reuters Live (@ReutersLive) January 20, 2017





В ночь перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне прошла демонстрация его противников. Протестная акция обернулась столкновениями с полицейскими и сторонниками миллиардера, у которых поблизости проходила вечеринка в честь начала президентства республиканца. Чтобы усмирить неконтролируемую толпу, полиция применила слезоточивый газ.

События разворачивались возле бизнес-центра для журналистов National Press Club, где проходила вечеринка сторонников Трампа в честь его инаугурации под названием DeploraBall. Этот бренд был создан 9 ноября 2016 года "для празднования избрания кандидата-аутсайдера".