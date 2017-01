В частности, под их горячую руку попали витрины Bank of America, ресторана быстрого питания McDonald's и кофейни Starbucks, а также стекла припаркованных в центре автомобилей, передает агентство Reuters. По разным данным, за участия в массовых беспорядках были задержаны до 100 человек.

По информации СМИ, уже после окончания церемонии инаугурации на улицах Вашингтона до сих пор оставались недовольные будущим президентом. При этом журналисты подчеркивают, что данных о пострадавших в ходе массовых протестов не поступало.

По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие, в частности, разбили витрину Bank of America. В пятницу утром около 100 человек провели в центре Вашингтона акцию протеста против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".

По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. После вмешательства полиции толпа протестующих разошлась.

Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017