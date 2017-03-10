Глава полицейского департамента Нью-Йорка Джон Миллер заявил, что за большинством угроз в адрес еврейских организаций, имевших место в США начиная с января, стоит один человек, который меняет голос и номер телефона с помощью специальных технических устройств.

В эфире утреннего шоу на CBS Миллер описал атаки как хорошо скоординированные. По его словам, специальное устройство позволяет звонящему с угрозой взорвать бомбу создать впечатление, что вызов идет из здания, о котором идет речь. "Мы ищем технически подкованного преступника", — пояснил глава нью-йорской полиции.

По данным Антидиффамационной лиги, начиная с января было зарегистрировано 148 угроз в адрес еврейских организаций, уточняет Star Tribune. Накануне, 9 марта, в Бруклине был эвакуирован еврейский детский музей после того, как полиция получила по электронной почте сообщение о заложенной бомбе.

В начале марта в штате Миссури был арестован бывший журналист, на совести которого, предположительно, восемь сообщений о бомбах. Молодой человек рассылал угрозы в адрес еврейских организаций, представляясь именем бросившей его девушки. Полиция считает его подражателем.

Тем временем Федеральное бюро расследований США объединилось со Скотленд-Ярдом для поисков истинного преступника. Правоохранительные органы двух стран полагают, что угрозы, имевшие место в Великобритании и Соединенных Штатах, связаны между собой. обеих странах голоса людей, звонивших по телефону с сообщениями о заложенных бомбах,были искажены электронными скрэмблерами.

Как уточняет CNN, до сих пор полицейскими не было найдено ни одного взрывного устройства. Угрозы взрыва получили еврейские организации и учреждения в более чем 80 населенных пунктах, расположенных в 33 штатах по всей стране, а также в Великобритании и Канаде.

Некоторые из сообщений о бомбах были отправлены по электронной почте, в других случаях о бомбах сообщали по телефону. Звонившие говорили, что "евреи будут уничтожены" и говорили о бомбах в детских рюкзаках. Еврейские кладбища в Филадельфии и Сент-Луисе подверглись нападению вандалов. СМИ отмечают, что мусульманские организации подключились к усилиями по приведению кладбищ в порядок. В Майами полицейские разыскивают неизвестных, рисовавших свастику в общественных местах.

Антидиффамационная лига зафиксировала по крайней мере шесть волн угроз. По мнению специалистов, каждая волна отличается от предыдущей.

Президент США Дональд Трамп осудил угрозы еврейским общинным центрам в своем обращении к Конгрессу на прошлой неделе. По мнению прессы, его комментарии по поводу происходящего были несколько "путаными".