На МКАД в районе подмосковного города Реутова полиция заблокировала колонну дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", сообщает РБК со ссылкой на секретаря Объединения перевозчиков России (ОПР) Сергея Рудаметкина.

"У нас восемь грузовых машин и один микроавтобус располагаются на втором километре МКАД, около Реутова. Автобус оклеен символикой нашей организации. Вокруг наших машин находится семь машин полиции, пока проводятся беседы", — рассказал Рудаметкин.

"Медиазона" пишет, что дальнобойщики собрались на парковке торгового центра "Шоколад". По данным издания, которое ссылается на того же Рудаметкина, всего на стоянке находятся 29 фур и около 60 патрульных машин. Телеканалу "Дождь" Рудаметкин рассказал о восьми машинах протестующих и 16 полицейских машинах.

Полиция требует от дальнобойщиков покинуть парковку, ссылаясь на то, что это частная территория. Протестующие намерены провести переговоры с администрацией торгового центра.

Как сообщает издание "Настоящее время" со ссылкой на организаторов, утром 17 апреля дальнобойщики хотели поставить машины возле Реутова на востоке от Москвы и на юге, возле торгового комплекса "Мега" на Теплом Стане. План с Теплым Станом не сработал, там были заблокированы две машины. Остальные поставили по плану "Б" на МКАД в Реутове. Однако и сюда быстро подтянулись силы полиции.

"Ночью нам пришлось передислоцироваться, но и тут нас окружили, начинают прессовать, приехало около пяти машин полиции, пытаются нас и отсюда вытеснить", — рассказал "Новой газете" координатор подмосковных протестов дальнобойщиков.

Акции протестов дальнобойщиков против сбора платы за проезд по федеральным трассам проходят по всей России с 27 марта. По данным Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), с середины марта граждане из 34 регионов РФ заявили о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, а также отметили существенный рост цен на отдельные позиции. В организации предупреждают о возможном дефиците мяса, овощей, фруктов, гигиенических и моющих средств, если кризис со снабжением не будет устранен в ближайшее время.

Бастующие водители требуют переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой российского Минтранса Максимом Соколовым, поскольку проблемы не решаются на уровне местных властей, но власти предпочитают бороться с протестами репрессивными и запретительными методами. 10 апреля Роскомнадзор заблокировал приложение Zello, работающее как рация и используемое дальнобойщиками для общения и координации.

В Дагестане, где акция приобрела самый массовый характер, автопробег дальнобойщиков заблокировала Нацгвардия. Протестующие жалуются на провокации, которые организуют лица, действующие в интересах властей, в том числе на стрельбу из травматического оружия, которая была затеяна, чтобы оправдать использование силы против протестующих.

5 апреля в Москве был задержан лидер дагестанских дальнобойщиков Рустам Малламагомедов на выходе с пресс-конференции, посвященной забастовке. В тот же день его отпустили из полиции без предъявления обвинений.

В Волгограде в акции вмешался местный бизнесмен с пистолетом, который заявил, что протестующие портят ему бизнес.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. С окончанием льготного периода 15 апреля 2017 года тариф должен был вырасти вдвое — с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр пути. Однако правительство приняло решение фактически продлить льготный период и проиндексировать тариф лишь на 25% (до 1,91 руб.).

Плата, обязательная для всех большегрузов от 12 тонн, взимается как с российского, так и с иностранного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. В настоящее время штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют пять тысяч рублей и 10 тысяч рублей — за повторное нарушение в течение года.