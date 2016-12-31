Следователь полиции Рио-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис заявил, что жена Кириакоса Амиридиса спланировала его убийство и пообещала одному из исполнителей преступления 80 тысяч реалов ($25 тысяч), передает Reuters.

По словам Магальяиса, подобная версия у правоохранительных органов появилась после допроса Эдуарду Морейры ди Меллу, который приходится племянником предполагаемому любовнику супруги греческого посла, сотруднику полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейры Филью.

"Показания Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 тыс. реалов за помощь дяде в осуществлении плана", — рассказал следователь.

Магальяис добавил, что Сержиу Морейра Филью признался в любовной связи с супругой дипломата и в убийстве посла. При этом подозреваемый подчеркнул, что он действовал исключительно в рамках самообороны. По его словам, узнав о романе, посол якобы набросился на Филью с кулаками.

Франсуаза Амиридис полностью отрицает свою вину, информирует gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

59-летний дипломат пропал в понедельник, 26 декабря. Он исчез во время поездки из столицы страны города Бразилиа в пригород Рио-де-Жанейро, чтобы провести рождественские праздники с женой и ее родителями.

Супруга дипломата, 40-летняя бразильянка Франсуаза Амиридис, сообщила о его пропаже в среду. На следующий день тело Амиридиса было обнаружено в обгоревшей машине под эстакадой в пригороде Рио-де-Жанейро.

По предварительной версии, посол был убит в своей квартире, после чего тело было уложено в арендованную им машину, которая была подожжена. Тело настолько обгорело, что бразильские власти даже после обнаружения автомобиля не сразу смогли с уверенностью заявить, что погибший — сам посол, и призывали дождаться результатов экспертизы.

Полицейский Серджио Гомес Морейра Фильо, с которым у жены Амиридиса был роман, признался, что убил посла ножом, сообщили бразильские власти.

Франсуаза Амиридис была задержана вместе с полицейским и его двоюродным братом.

Супружеская пара прожила вместе 15 лет, у них есть 10-летняя дочь, сообщают местные СМИ.