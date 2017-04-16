Так, руководитель Госдепартамента США превратился в одного из самых частых гостей Белого дома, он регулярно присоединяется к Трампу в жилых покоях за ужином в формате "один на один", а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом. По данным Politico, за 83 дня пребывания Трампа у власти у Тиллерсона с ним состоялось больше встреч, чем у какого-либо другого представителя администрации.

Если госсекретарь не находится в рабочей поездке за рубежом, то по меньшей мере раз в неделю они ужинают с Трампом тет-а-тет, цитирует публикацию ТАСС. Например, только в марте у Тиллерсона и Трампа прошло восемь встреч, тогда как "главного конкурента" Тиллерсона — министра финансов США Стивена Мнучина — глава государства принял лишь трижды.

"Не думаю, что у Тиллерсона когда-то было ограниченное влияние. Он всегда обладал авторитетом, просто это не было так заметно со стороны", — заявил Абрамс. По его словам, сейчас Тиллерсон, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер "сформировали треугольник людей, пользующихся наибольшим влиянием, и оно, вероятно, увеличилось еще больше после ракетных ударов по Сирии — крайне успешных как с военной, так и с политической точек зрения".

Один из источников портала отметил, что "медленный старт" Тиллерсона для Трампа не имел особого значения: "Трамп — бизнесмен, он оценивает вещи по кварталам. Удар по Сирии стал успешным завершением первого квартала".

Politico также сообщает, что Трамп в прямом эфире наблюдал за пресс-конференцией Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент смотрел трансляцию в своем личном рабочем кабинете — маленькой комнате, примыкающей к Овальному кабинету Белого дома. По завершении пресс-конференции Трамп позвонил Тиллерсону и сказал, что тот "проделал прекрасную работу" и "излучал уверенность".

Отметим, что в Москве Тиллерсон не только встретился с Лавровым, но и провел двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В МИД РФ отмечали, что стороны "откровенно обсуждали вопросы, по которым между США и Россией существуют проблемы". Перед поездкой Тиллерсон выдвинул РФ ультиматум и призвал Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. В Москве на это ответили, что воспринимают слова Тиллерсона не как ультиматум, а как "игру мускулами".