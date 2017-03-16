"Чтобы победить популистов, нужна культурная битва с целью вернуть Европе позитивный образ. И это возможно, как показывают голландские выборы", — полагает французский политолог Марк Лазар, преподающий в Sciences Po в Париже.

Не нужно забывать, что популисты — Герт Вилдерс в Нидерландах, "Национальный фронт" во Франции и "Движение пяти звезд" в Италии — "в меньшинстве, и это подтверждает исход выборов в Нидерландах, который, возможно, возымеет положительное влияние на выборы во Франции и Германии", отметил эксперт в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Тем не менее, несмотря на неуспех Вильдерса, в каждой стране эти движения решающим образом влияют на всю остальную политику, потому что их доводы, их риторика и их лидеры вынуждают другие партии занимать оборонительные позиции", — объясняет профессор. Так, в Голландии действующий премьер-министр Марк Рютте "занял очень жесткую позицию по отношению к Турции по причине давления Вилдерса, но, как кажется, это принесло плоды".

Французский политолог считает, что "динамизм и успех" популистских партий связаны не только с социальной или экономической ситуацией. "В Голландии, Германии, Швеции и Дании весомые популистские движения существуют несмотря на то, что экономическая ситуация там вполне неплохая, — отметил эксперт. — Их присутствие объясняется политической ситуацией, отношениями с Европой, волной иммиграции и интеграцией".

Лазар считает, что нынешняя ситуация в Европе не столь опасна для демократии, как в годы, предшествовавшие приходу к власти нацизма. "Есть некоторые сходства с Европой 1930-х, которые показывают, что демократия хрупка и не надо принимать ее как данность, ее надо постоянно модернизировать и обновлять, — размышляет эксперт. — Но есть и множество различий: сейчас нет движений, которые открыто атакуют демократию, агитируя за диктатуру, скорее сейчас критикуют представительную демократию". Как пояснил профессор, люди бы хотели "более непосредственную, фактически прямую демократию при сохранении парламента, но с постоянными референдумами".

"Евросоюз потерял убедительность в глазах граждан, однако, по данным опросов и судя по голландским выборам, европейцы по-прежнему верят в европейский горизонт и хотят, чтобы существовало нечто, похожее на Евросоюз", — отметил Марк Лазар в интервью для La Repubblica.

Эксперт также дал свой рецепт для обновления Европы: "Нужна более тесная экономическая, социальная и политическая интеграция и больше демократии. Необходима разъяснительная политическая и культурная европейская кампания, чтобы объяснить гражданам, что даже перед лицом проблем единственно возможное решение — это Евросоюз".