"Мы знаем, что теперь этот союз под диктатом Берлина",- передал польский новостной портал wPolityce.pl слова министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

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Это открывает путь к опасному Европейскому Союзу, отравленному союзу, что может повредить многим государствам",- заявил министр иностранных дел.

На открывшемся в четверг двухдневном саммите лидеры ЕС утвердили Дональда Туска на второй срок в должности президента Совета ЕС. ДО начала саммита Польша пригрозила в случае, если ее мнение будет прогнорировано, провалить договоренности Совета ЕС.

Для избрания на второй служебный срок Туску требуется поддержка 72 процентов руководителей 28 союзных стран при условии, что в поддержавших кандидатуру государствах проживает не менее 65 процентов населения ЕС.