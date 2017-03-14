Национальный институт памяти Польши обратился в суд города Люблин с просьбой выдать ордер на арест уроженца Украины Михаэля Каркоца, которого Варшава считает бывшим командующим дивизии СС. Если просьба будет удовлетворена, Польша будет добиваться экстрадиции 98-летнего Каркоца из США, сообщил прокурор Роберт Яницкий.

"Прокурор в Люблине намерен направить ходатайство в органы юстиции США с просьбой передать подозреваемого … в Польшу", — приводит агентство АР сообщение польского института.

Яницкий добавил, что возраст подозреваемого в данном случае не является помехой для его привлечения к суду. Если польский суд признает его виновным, бывший эсэсовец отправится в тюрьму.

Впервые о Каркоце сообщило в 2013 году агентство AP. Журналисты установили, что во время Второй мировой войны он командовал Украинским легионом самообороны под руководством СС. Данное подразделение занималось установлением контроля над польскими деревнями в районе Люблина: жгло дома, убивало мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Позднее участники легиона вошли в состав дивизии СС "Галичина", передает Радио "Польша". По данным польского Института памяти, с марта 1945 года Каркоц был офицером этой дивизии (официальное название: 14-я ваффен-гренадерская дивизия Войск СС "Галиция").

Родные Каркоца его участие в военных преступлениях отрицают. Сын Каркоца назвал информацию, обнародованную журналистами, "необоснованной клеветой". Члены семьи также утверждают, что Каркоц страдает болезнью Альцгеймера. В 2015 году Германия отложила собственное расследование Каркоца, признав его непригодным для суда.

Между тем власти Польши провели проверку подлинности подписи Михаэля Каркоца. Роберт Яницкий заявил, что доказательства, собранные за годы расследования, подтверждают "на 100%" тот факт, что Каркоц служил в подразделении СС и был причастен к уничтожению польских деревень.