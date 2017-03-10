О попытке покушения на Кадырова впервые пресса написала в мае прошлого года, когда стало известно о задержании сотен человек в селе Беной Ножай-Юртовского района, селах Аллерой, Центарой Курчалоевского района, населенных пунктах Гудермесского и других районов Чечни. Все задержанные были выходцами из тейпа Беной, некоторые принадлежали к известным чеченским фамилиям.

На пресс-конференции 16 сентября 2016 года Кадыров, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что на него готовилось покушение. Глава Чечни уточнил, что преступление предотвратили сотрудники служб безопасности. О подготовке покушения на чеченского лидера в октябре прошлого года написала "Новая газета". По данным издания, в резиденции главы Чечни в селе Беной, где должен был остановиться Кадыров, силовики обнаружили взрывчатку.

Помощник Кадырова Даниил Мартынов отметил в интервью РБК, что покушение оказалось неудачным, так как все службы сработали "максимально слаженно". Он подчеркнул, что в республике "все понимают, особенно службы безопасности и общесиловые подразделения, что Рамзан Ахматович для них — это все". Мартынов уточнил, что "тут никто не работает за деньги", "особенно силовики очень идейные".

Отвечая на вопрос об организаторах покушения, Мартынов предположил, что, "вероятнее всего, это может быть кто-то из тех, кто 10-20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе". "Там за копейки засоряют мозг людям слабым, нервным, неспокойным психически. К большому сожалению, не все понимают, сильный Кавказ — это и есть сильная Россия. Чечня сделала свой выбор — и это бельмо в глазу для тех, кто пытается ослабить нашу страну", — подытожил он.

Как писала "Новая газета", 23 января в Гудермесе возле торгового центра "Айша" были задержаны Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов, которые признались, что планировали на территории Ножай-Юртовского района совершить покушение на Кадырова.

По данным издания, о заговоре чеченским властям сообщил Валид Яхиханов, двоюродный брат главы администрации Чечни (сейчас вице-премьера) Ислама Кадырова, племянника двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как говорилось в статье, он получил от родственника секретный номер телефона главы Чечни и передал его Ямадаевым. Валид Яхиханов является по одной линии родственником Кадыровых, а по другой — Ямадаевых, отмечала газета. Позже пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что публикация "Новой газеты" не соответствует действительности.

В конце января "Новая" сообщила подробности подготовки покушения, написав, что преступление организовал политик и бизнесмен Иса Ямадаев — представитель влиятельной чеченской семьи из тейпа Беной. По информации издания, покушение планировалось на весну прошлого года, тогда же Ямадаев покинул Россию. Сейчас он может находиться в Дубае, говорилось в статье.

Братья Ямадаевы считают Кадырова виновным в убийстве в 2008 году депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева в Москве и командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева в Дубае в 2009 году. По подозрению в покушении на Сулима Ямадаева в Дубае был объявлен в розыск соратник Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов. В июле 2009 года было предотвращено покушение на Ису Ямадаева. Спецслужбы, зная о его подготовке, подменили патроны в пистолете на холостые и устроили киллеру встречу с жертвой под присмотром стражей порядка. Несостоявшимся убийцей оказался личный охранник Ямадаева Хаважи Юсупов. В 2010 году стало известно о примирении Ямадаева и Кадырова.