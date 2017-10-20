"Мы больше не допустим ситуации, сложившейся на февраль, вплоть до апреля, мая 2014 года, когда мы были слепые, глухие, и пичкали нас недостоверной или сфабрикованной информацией", — заявилл Порошенко.

По его словам, ситуация полностью под контролем Украины.

"Сегодня твердо можем сказать: худшее позади, и 2014 год никогда больше не повторится", — заверил президент.

При этом он добавил, что "расслабляться рано".

Ранее Порошенко заявил, что реальной целью организаторов митинга у здания Верховной рады в Киеве была дестабилизация ситуации в стране.