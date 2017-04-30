"Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады", — написал Ляшко.

По его словам, Артеменко признался, что имеет гражданство Канады. Он добавил, что это первый за 26 лет случай, когда "чиновник ответил за нарушение конституции Украины". Ляшко подчеркнул, что конституция страны не запрещает прекращение гражданства.

Также нардеп сообщил, что 16 мая на пленарном заседании Рады будет требовать досрочного прекращения депутатских полномочий Артеменко.

В феврале этого года депутат Артеменко предложил свой план по снятию санкций с России, который предусматривал проведение референдума о передаче Крыма "в аренду" России и возвращение Донбасса в состав Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил украинскому депутату, что Россия не может взять свой же регион в аренду.

Впоследствии Ляшко требовал арестовать Артеменко. Его также вызывали на допрос в Генпрокуратуру Украины.