В ответ на просьбу об интервью Порошенко призвал перестать "убивать украинцев и освободить территорию". Украинский президент добавил, что не будет беседовать с российскими журналистами до тех пор, пока не будет прекращена "оккупация" Донбасса.

Петр Порошенко на встрече с украинской диаспорой Финляндии рассказал также о том, что с президентом Саули Ниинисте он обсудил маршала Карла Густава Маннергейма, сообщает "Укринформ".

По словам Порошенко, когда он возложил цветы к могиле Маннергейма в Финляндии, то сказал президенту Ниинисте, что маршал популярен на Украине.

"Вы даже не представляете, насколько маршал Маннергейм сейчас популярен в Украине. Потому что он образец. Образец поведения лидера государства, который способен защитить свободу, волю и демократию своей нации. И украинцы сейчас берут пример и делают все возможное, чтобы защитить свою свободу и демократию", — процитировал сам себя глава государства.

Ранее Порошенко прервал объявленный бойкот российских СМИ, когда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе он ответил на вопрос корреспондента о слушаниях в Высоком суде Лондона по поводу долга Киева перед Москвой в три миллиарда долларов.

В декабре 2016-го охрана Порошенко не пустила некоторых украинских журналистов на торжественное открытие восстановленной телевышки в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Сотрудники служб безопасности пригрозили прострелить ноги работникам СМИ. На Давосском форуме в январе 2016 года украинский лидер также игнорировал представителей российских СМИ.