Глава государства подчеркнул, что в этом году украинский кабмин, "разрушая традиции", впервые передал госбюджет в Верховную раду своевременно. Особое внимание при обсуждении бюджета уделялось расходам на оборону и безопасность — они составили 5,2% ВВП страны.

Кроме того, отмечается, что с 2017 года минимальная месячная зарплата на Украине будет увеличена вдвое, до 3,2 тыс. грн. Порошенко назвал принятый на следующий год бюджет социальным и реформаторским. По мнению президента, он позволит значительно улучшить инвестиционный климат в стране.

Ранее украинские парламентарии утвердили бюджет на следующий год.