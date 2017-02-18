"Для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права", — цитирует Порошенко ТАСС.

Президент Украины также отметил, что Вашингтон в этой ситуации занимает сторону Киева. "Был снова повторен сигнал о том, что Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной, что новая администрация США считает ее одним из своих главных приоритетов, что вопрос о Крыме также остается среди приоритетов", — подчеркнул глава государства.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о временном признании в РФ паспортов, других документов и автомобильных номеров, выданных в ДНР и ЛНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя указ, пояснил, что документ подписан исключительно в гуманитарных целях, поскольку жителей Донбасса "постоянно подвергают различным блокадам, различным ограничениям".

Министр заверил, что никто не видит в данном указе изменение позиции России по статусу самопровозглашенных республик, однако американский юрист в беседе с РБК ранее заявил, что подобный шаг руководства РФ может стать поводом для значительного расширения санкций в отношении России. По его словам, США и Евросоюз могут трактовать работу с документами непризнанных республик как нацеленную на подрыв территориальной целостности Украины.

Отметим, что в руководстве ДНР и ЛНР радостно встретили указ Путина. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, в частности, заявил, что данное решение Москвы — "еще одно свидетельство того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство".

Глава ЛНР Игорь Плотниций же отметил, что решение Путина приближает ЛНР к мировому признанию: "Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета".