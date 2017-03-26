Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина" для его последующей продажи. Об этом, как передает РИА "Новости", в воскресенье сообщило украинское издание "НикВести".

Строительство этого крейсера началось еще в 1984 году. В 1993-м корабль был выведен из состава Военно-морского флота РФ и передан украинской стороне. Впрочем, довести корабль до рабочего состояния Украина так и не смогла из-за нехватки финансирования. В результате все эти годы судно простаивало в акватории судостроительного завода в Николаеве.

По словам заместителя председателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с крейсера будет полностью снято вооружение, а остальное пойдет на продажу. "Там есть корпус и турбины, они востребованы", — рассказал чиновник.

Часть средств с продажи деталей корабля пойдет на погашение долгов по зарплате рабочим судостроительного завода. "Там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же", — пообещал Бонь сотрудникам предприятия.

К настоящему моменту указ о продаже крейсера одобрен "Укроборонпромом" и Министерством обороны Украины, однако документу еще предстоит пройти процедуру утверждения в Министерстве юстиции и Министерстве финансов.