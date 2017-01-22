22 января Украина отмечает День соборности — объединения восточной и западной частей в единое государство. По этому поводу Порошенко выступал в Киеве.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса… Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?" — цитирует президента Украины "Интерфакс".

Порошенко отметил, что эти политические силы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане… Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина".

Порошенко также подчеркнул, что не допустит досрочных выборов Раду — парламент страны: "Должен огорчить кое-кого и в Киеве, и также в Москве, где особо слабые на язык политики не скрывают российской ставки на организацию на Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов".

"Как президент всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал наш украинский народ", — цитирует его РИА "Новости".

22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, отмечается День соборности, или образования единого украинского государства.