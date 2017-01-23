В опубликованном на сайте президента указе говорится, что в дополнение к существующим военно воздушным зонам "Юг", "Центр" и "Запад" появится еще одна зона — "Восток". Пределами обозначенных зон являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и по прямым линиям между определенными географическими толчками с учетом воздушного пространства над Донбассом, который в документе назван "временно оккупированной территорией".

Военно-воздушная зона "Восток" проходит по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ, уточняют "Украинские новости".

Зона "Восток" указом Порошенко отнесена к ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В декабре 2016 года правительство Украины приняло постановление, разрешающее военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу или подозреваемым в совершении терактов.

Накануне, 22 января, президент Петр Порошенко на торжественном мероприятии по поводу Дня соборности раскритиковал украинских политиков, призывающих отказаться от Донбасса.

"Такая стратегия 100 процентов к миру не приведет. Цель России — не Донецк или Луганск, цель России — вся Украина, а не только Крым или Севастополь", — приводит его слова Korrespondent.net.