Вызов в полицию поступил примерно в 1:10 ночи. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели.
Сотни посетителей клуба на Сидворт-стрит были эвакуированы.
По словам полицейских, десяти пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, после чего они были доставлены в больницу с небольшими ожогами.
Еще двое самостоятельно обратились в отделение неотложной помощи. Их ранения не опасны для жизни.
На момент эвакуации в ночном клубе находились около 600 человек.
Ведется расследование, пока никто не арестован, сообщили в Скотленд-ярде.