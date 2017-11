"Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?" — написал Дарюс Сeмашка по-английски в социальной сети Twitter.

Посол поделился фотографией, на которой видны красные советские флаги. Дипломат сказал агентству BNS, что заметил театрализованное шествие, когда шел на рабочую встречу.

По словам Сeмашки, из-за бремени нацизма часть немцев до сих пор избегает любых попыток приравнять советские тоталитарные преступления к нацистским преступлениям, чтобы не быть обвиненными в реабилитации нацистской Германии или отрицании Холокоста.

Как полагает литовский посол, этим "злоупотребляет Россия при ведении информационной войны". Дарюс Сeмашка отметил, что своим постом в социальной сети хотел еще раз привлечь внимание к преступлениям коммунистических режимов.

Was communist terror less criminal than nazi one? Why these commies at the Brandenburg gate are tolerated? pic.twitter.com/xVOaYrciaM

— Darius (@DariusSemaska) November 6, 2017