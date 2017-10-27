По его словам, причиной такого решения стал эфир Владимира Соловьева на радиостанции "Вести FM". В нем обсуждался пост Лариной в Facebook, в котором та обвиняла Соловьева в разжигании ненависти к Татьяне Фельгенгауэр.

"Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы", — писала журналистка, комментируя фотографию нападавшего на ее коллегу.

Судя по всему, речь идет о выпуске Соловьева "Полный контакт" под названием "Либералы, зачем вы лжете?", в которой вместе с журналистом Арменом Гаспаряном они поговорили и о других записях Лариной в Facebook. Предваряя обсуждение, он назвал журналистку "откровенной сволочью".

Комментарий ведущей получить не удалось.

23 октября в редакцию "Эха Москвы" пробрался Борис Гриц, который ослепил охрану и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Гриц был задержан, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

За несколько дней до нападения канал "Россия 24" показал сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр.