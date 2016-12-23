Съемка проводилась возле мечети, которую, по данным компании, даже сами ее посетители называли местом, вокруг которого группировались сподвижники "Исламского государства" (ИГ) в германской столице. Утром в четверг, 22 декабря, полиция провела в здании обыск. Как утверждают в следственных органах, работа молельного дома и действующего при нем религиозного объединения была уже давно запрещена.

Также медиакомпания RBB сообщила, что тунисец посещал Моабит и раньше: 14 и 15 декабря. Тогда его тоже зафиксировали камеры наблюдения. Анис Амри был завсегдатаем этого клуба салафитов при мечети под названием "Fussilet 33". По данным Берлинского ведомства по защите конституции, там встречались исламисты, преимущественно турки и кавказцы, изучали ислам, собирали деньги для совершения терактов в Сирии и агитировали за вооруженную борьбу на стороне террористической группировки "Исламское государство".

В свою очередь независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat обнаружила в социальной сети Facebook семь профилей, предположительно принадлежащих Анису Амри. Об этом авторы расследования сообщили в материале, размещенном на сайте организации.

Через аккаунты в Facebook Амри, как предполагают сотрудники Bellingcat, поддерживал связь с шестью своими родственниками. Также ряд членов его семьи посредством списка контактов имели доступ к двум и более страницам, вероятно зарегистрированным на тунисца.

Один из профилей предполагаемого преступника удалось вычислить благодаря аккаунту, который, по всей видимости, принадлежит его брату. При этом специалисты Bellingcat обнаружили семисекундное видео, загруженное 26 сентября 2016 года и снятое в районе моста Обербаумбрюкке через реку Шпрее в Берлине, который соединяет районы Кройцберг и Фридрихсхайн. На записи запечатлен сам подозреваемый, который, как следует из съемки, посещал германскую столицу в конце сентября.

Также журналисты установили, что одна из страниц Амри была удалена после 21 декабря, вслед за тем как полиция обнародовала информацию о предполагаемом авторе теракта.