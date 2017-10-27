У Хорасе Овити Опийо была обнаружена киста в половых органах еще в 2006 году и удалена, однако спустя год недуг вернулся, проявив себя с удвоенной силой. 20-летний молодой человек был вынужден прервать обучение. На операцию у него денег не было. Больной попытался лечиться травами, но безуспешно. У мужчины зародилось подозрение, что он стал жертвой проклятия.

На самом деле его болезнь может быть вызвана укусом комара, и попавшие в кровоток личинки могут развиться в червей-паразитов, которые блокируют дренажную систему, вызывая опухание.

Сосед юноши рассказал о проблеме в соцсетях, и история стала вирусной. Она привлекла внимание жены местного губернатора, которая приказала врачу осмотреть больного.

В итоге Овити Опийо сделали две операции, чтобы уменьшить размер мошонки и осуществить пластику пениса. "Когда я встал, я был удивлен, что мое тело стало таким легким. Вся тяжесть ушла. Я сейчас плаваю. Я не мог приблизиться к воде из-за тяжести этой штуки, — сказал кениец после операции. — Теперь я могу бегать, я могу играть в футбол".

Мошонка кенийца функционирует нормально, и он надеется создать семью, хотя уточнил, что пока его приоритетом является образование.