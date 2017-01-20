Агентство Reuters сообщило, что в предпоследний день работы администрация президента Барака Обамы перевела из Гуантанамо в другие страны еще четверых узников. Детали, например их национальности, не сообщались.

По подсчетам агентства, в Гуантанамо остается 41 заключенный. Президент Обама с ходе предвыборной кампании 2008 года обещал закрыть тюрьму, но не смог сделать этого из-за противодействия конгресса. Дональд Трамп, чья инаугурация состоится в пятницу, заявлял о намерении сохранить эту американскую тюрьму на Кубе.

Этнический татарин Мингазов был захвачен в Пакистане в 2002 году. По данным американского следствия, Мингазов оставил службу в российских войсках и в 2001 году присоединился к исламскому движению в Узбекистане, связанному с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), после этого отправился в Афганистан и примкнул к террористам. Сам Мингазов признавался, что сражался на стороне Талибана, но настаивал, что не участвовал в боевых действиях против США.

Мингазов находился в американской тюрьме без суда и следствия в общей сложности более 14 лет. В июне прошлого года его личное дело было рассмотрено специальной межведомственной комиссией администрации США. В июле комиссия рекомендовала перевести Мингазова в другое место "при наличии целесообразных гарантий безопасности".

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Туда свозили подозреваемых со всего мира, их содержали там бессрочно и иногда без предъявления обвинений. Существование тюрьмы навлекает на США критику международных правозащитных организаций.