Обама поблагодарил Меркель за "личную дружбу и усилия по налаживанию более тесного партнерства между Германией и Соединенными Штатами в течение последних восьми лет". "Президент и канцлер согласились, что тесное сотрудничество между Вашингтоном и Берлином, между США и Европой важно для крепких трансатлантических связей, международного порядка на основе твердых правил и защиты ценностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре приняли участие также первая леди США Мишель Обама и муж Ангелы Меркель Иоахим Зауэр. В конце разговора Обама также пожелал Меркель, которая, по некоторым данным, собирается баллотироваться на новый срок, успехов в будущем.

Обама уйдет в отставку сегодня, в пятницу, 20 января, после чего его место займет Дональд Трамп. Первый темнокожий президент США отработал в Белом доме два срока. После избрания в 2008 году Обама первым делом позвонил ряду лидеров ближневосточных государств — Израиля, Египта, Иордании. При этом первым зарубежным звонком Обамы тогда стал, по данным СМИ, звонок главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

После переизбрания в 2012 году Обама позвонил сразу 13 иностранным лидерам, включая все тех же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Египта Мохаммеда Мурси. Также в числе первых, к кому обратился Обама, оказалась тогда и Меркель, сообщало USA Today.

При этом отношения США и Германии за минувшие годы подверглись нешуточному испытанию, в частности из-за шпионского скандала. Во время второго президентского срока Обамы — в октябре 2013 года — стало известно, что спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера ФРГ. Скандал разгорелся с подачи журналистов, которые работали с данными, полученными от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, и обратились в правительство Германии за пояснениями. В январе 2014 года президент США подписал указ, запрещающий слежку за лидерами иностранных государств, но только из числа союзников.

После скандала с прослушкой телефона Ангелы Меркель отношения между США и ФРГ стали напряженными. Не успели дипломаты восстановить двухстороннее доверие, как летом 2014 года шпионские страсти вспыхнули с новой силой — в ФРГ одного за другим задержали сразу двух американских шпионов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тогда обвинила Вашингтон в нарушении партнерских отношений.

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