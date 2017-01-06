Послы стран Балтии попросили немецкие СМИ не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками, сообщает агентство BNS.

Как сообщило министерство иностранных дел Литвы, обращение вызвано рубрикой немецкого портала новостей ZEIT ONLINE "Наследие Советского Союза".

Портал, по сообщению литовского МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права. Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что "Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств".

В письме послы также обращают внимание на то, что Балтийские государства не были созданы с нуля после краха Советского Союза, а восстановили независимость, прерванную по время оккупации, а также декларировали преемственность своих государств.

Поэтому страны Балтии не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически, и политически не могут называться бывшими советскими республиками.

"Мы хотим обратить внимание на то, что определение Балтийских государств как "преемников государственности Советского Союза" не является исторически справедливым, и является неточным также и в смысле международного права", — отметили послы.